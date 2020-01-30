النقد الدولي يحرر للأردن قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن، على برنامج ائتماني جديد بقيمة 1.3 مليار دولار مدته أربع سنوات.

وذكر الصندوق الدولي، أن البرنامج يهدف لدعم النمو الاقتصادي في الأردن، وتحفيز خلق الوظائف مع تعزيز استقرار المالية العامة هناك.

وأضاف الصندوق، أن البرنامج الذي تم ترتيبه وفق "تسهيل الصندوق الممتد"، يجب أن ينال موافقة إدارة صندوق النقد، وأن يقره المجلس التنفيذي للصندوق في مارس المقبل، حسب التوقعات الأولية.

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وأشار الصندوق في بيانه إلى أن جدول أعمال الإصلاح الهيكلي في الأردن، "مصمم لتحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على الشركات، وهو ما سييسر خلق الوظائف، ويحمي الفقراء والفئات الأكثر ضعفا في الأردن".

المصدر: رويترز