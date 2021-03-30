السيسي يتحدث عن مبلغ فلكي لتطوير النقل في مصر بعد حادث سوهاج

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن منظومة النقل في مصر تتطلب 100 مليار دولار لتطويرها.

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وأوضح السيسي أن "حادثة القطر اللي وجعتنا كلنا.. والألفين كيلو بتوع القطار السريع محدش هيحس بيهم".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "التطوير على الشبكة القديمة بنعمله في نفس الوقت مع استخدامه، عاوز الناس تتحرك على السكة الحديد ومش هقدر أقول للناس استحملوا لحد لما نخلص.. ولما نعمل ده هيحصل تأخير.. لازم نستحمل.. الأنظمة الحديثة قادرة على التأمين في السكة الحديد.. والحتت اللى ماتطورتش العامل البشري لسه بيدخل وممكن يحصل مشكلة".

وتابع: "لدينا خيارات للتعامل مع تطوير السكة الحديد بشكلها الحالي.. أما التوقف النهائي أو التوقف النسبي أو تفضل زي ما هي ونتحمل الخسائر.. مش أقدر اتحمل الخسائر.. ساعة لما المشروع بشكل كامل يخلص أسالني مسألة سياسية وفنية لما المشروع يخلص.. ومشروع النقل يتكلف 100 مليار دولار".

المصدر: اليوم السابع