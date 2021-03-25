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روسيا تعلن موعد استئناف رحلات الطيران المدني مع سوريا

مال وأعمال

روسيا تعلن موعد استئناف رحلات الطيران المدني مع سوريا
Sputnik
صورة تعبيرية
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سمحت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية باستئناف رحلات الطيران المدني مع 6 دول جديدة من بينها سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إن روسيا ستستأنف رحلات الطيران اعتبارا من 1 أبريل المقبل مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.

يتبع..

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