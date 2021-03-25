الروبل يعوض بعض خسائره

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، اليوم الخميس، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها في الفترة الماضية.

وتراجعت العملة الروسية في الفترة الماضية في ظل ضغوطات جيوسياسية وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب مخاوف على الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 13:46 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 60 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.98 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 89.70 روبل.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع الدولار اليوم وبلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو. وهبط اليورو 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1807 دولار.

وبحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، كان مؤشر الدولار مرتفعا أقل من 0.1 بالمئة، إلى 92.658 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 عند 92.697 نقطة أثناء الليل.

المصدر: وكالات