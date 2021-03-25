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أذربيجان تكتشف احتياطات غاز طبيعي

مال وأعمال

أذربيجان تكتشف احتياطات غاز طبيعي
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار"، عن اكتشاف احتياط غاز طبيعي في حقل "شفق-أسيمان" بالجزء الأذربيجاني من بحر قزوين.

وذكرت "سوكار"، الأربعاء في بيان، أنها اكتشفت احتياطيات "الغاز الطبيعي والمكثفات" على عمق 7 آلاف و189 مترا في حقل "شفق-أسيمان"، دون الكشف عن كمية الاحتياط.

ويقع حقل "شفق-أسيمان" على مسافة 125 كم جنوب شرقي العاصمة باكو ببحر قزوين، ويغطي مساحة 1100 متر مربع.

وبحسب البيان نفسه، فقد اشتركت "سوكار" مع شركة "بريتيش بتروليوم" (BP) البريطانية في اكتشاف احتياطات الغاز بالحقل، بموجب اتفاقية أبرمت عام 2010.

المصدر: الأناضول

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