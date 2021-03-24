الحكومة السودانية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية بـ390 مليون دولار لبرنامج "ثمرات" لدعم الأسر

وقعت الحكومة السودانية والبنك الدولي اتفاقية، يقدم بموجبها البنك منحة قيمتها 390 مليون دولار في المرحلة الثانية لبرنامج "ثمرات" لدعم الأسر البالغ في مجمله 820 مليون دولار.

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وقع عن الحكومة السودانية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، فيما وقع عثمان ديون، المدير القطري للبنك بالسودان.

وقال جبريل في حفل التوقيع بمبنى وزارة المالية إن "الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية، لا تعبر عن تمويل مالي فحسب، بل تعد إنجازا نوعيا، عبرنا به الى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي".

وتابع أنه "يعد إنجازا جماعيا أسهم في تحقيقه معنا المجتمع الدولي، وأننا نتطلع أن تعم فائدته كل الأسر في كافة أنحاء الولايات السودانية، وأن يسهم في رفع المعاناة عن الأسرة حتى تتمكن من السماح لأبنائها التلاميذ والتلميذات من الالتحاق بمدارسهم بعيدا عن حاجة أسرهم لاستخدامهم في عمليات كسب العيش بالعمل في المزارع".

وأكد جبريل، أنه إنجاز يضاف إلى إنجاز تحقيق السلام، مشددا على أن الحكومة سوف تعمل بكل جدية للوفاء بالتزامات استحقاقات عمليات السلام .

من جانبه قال عثمان ديون، المدير القُطري للبنك الدولي: "نحن سعداء للغاية لمواصة شراكتنا للسودان بإنجاح هذا البرنامج عبر إتاحة الحكومة جميع الإمكانات والموارد الممكنة لمواطنيها".

المصدر: "سونا"