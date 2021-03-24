رويترز: بدء دخول قافلة الشمال إلى قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

تستعد هيئة قناة السويس في مصر إلى استئناف حركة الملاحة في القناة قريبا، بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي جنحت جزئيا.

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ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدر بهيئة قناة السويس إنه تم تعويم سفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس جزئيا، ومن المتوقع استئناف حركة الملاحة بالقناة قريباً.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة، لافتا إلى أن الحادث وقع فى الـ8 والنصف مساء أمس، وتم التعامل بشكل كامل مع هذا الحادث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إكسترا نيوز"، أن الهيئة تتعامل مع حالات مشابهة كثيرة، ولكن هذه السفينة كبيرة نسبيا، قائلا: "القناة تتعرض لمثل هذه المواقف ويمر بها عدد كبير من السفن سنويا، حيث تمر أكثر من 18 ألف سفينة، وحين نتعرض لمثل هذا الموقف لمرة أو مرتين في العام لا توجد حاجة كبيرة .. وكان هناك 8 قاطرات تعمل لتعويم السفينة، وتم زيادة قاطرة وأصبح الإجمالى 9 قاطرات، لسرعة إنقاذ السفينة".

وتابع الفريق أسامة ربيع، أن القاطرات التابعة للهيئة قادرة على تعويم السفينة من جديد، وتوجد منظومة كاملة من القاطرات ووحدات الإنقاذ تعمل بشكل كامل في ظل حالة الطقس، وتوجد معدات جاهزة للتعامل مع مثل هذه الظروف.

وشهدت الساعات الماضية، مساء الثلاثاء، توقف حركة الملاحة في قناة السويس، بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة وسط القناة. فقد تم تداول أنباء عن زحمة في قناة السويس، انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة تظهر سفينة ضخمة، تعرقل الحركة في القناة.

وكانت السفينة، إيفر جيفن، المسجلة في بنما، تحمل على متنها عدد كبير من الحاويات، في رحلة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، تمر باتجاه الشمال عبر القناة في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط عندما جنحت وباتت محصورة بين جانبي القناة.

المصدر: رويترز + اكسترا نيوز