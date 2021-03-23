بورصة مصر تعلق التداولات بعد هبوط ‬ بنسبة 5%

أوقفت بورصة مصر التداولات خلال معاملات اليوم لمدة 30 دقيقة بعد هبوط مؤشر "إي جي إكس 100" بنسبة 5%، بينما تراجع المؤشر المصري الرئيسي 1.99% ليصل إلى 10327.6 نقطة.

وتأتي التراجعات الحادة اليوم بعدما دفعت مضاربات المستثمرين الأفراد بورصة مصر لتكبد خسائر كبيرة خلال معاملات أمس الاثنين وأفقدت مؤشرها الرئيسي 2.45% وأسهمها أكثر من 17 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وبلغت قيم التداولات خلال معاملات اليوم وقبل إيقاف التداول 267.944 مليون جنيه.

وهوت اليوم أسهم "أوراسكوم" للاستثمار 7.4% وأوراسكوم المالية والقلعة 8.4%، لكل منهما و"عامر غ"روب عشرة بالمئة و"طلعت مصطفى" 5.7% و"بايونيرز" 5.6%.

وعلقت بورصة مصر منذ بداية الجلسة وحتى إيقافها اليوم التداولات على 80 سهما لمدة عشرة دقائق بعد التراجع بأكثر من خمسة بالمئة.

وتعاني بورصة مصر في الآونة الأخيرة من مضاربات كثيفة للمستثمرين الأفراد مما أفقدها مكاسبها التي حققتها في يناير كانون الثاني المنصرم وتمخض عن خسارة مؤشر الرئيسي 4.8 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

المصدر: رويترز