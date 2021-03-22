البرازيل تحاسب "أبل" على بيعها هواتف ذكية بلا شاحن

قالت صحيفة " Poder 360" الإلكترونية أن شركة أبل الأمريكية غُرمت في البرازيل لبيعها هواتف ذكية من دون تضمينها جهاز الشحن.

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وفرضت إدارة حماية المستهلك في ساو باولو البرازيلية غرامة على الشركة مقدارها 10.5 مليون ريال، أي ما يعادل 1.9 مليون دولار.

ولفتت الإدارة البرازيلية المختصة إلى أنها استجابت بذلك لشكاوى مشتري هواتف "iPhone " الذكية، الغاضبين من عدم وجود شاحن في علب الأجهزة.

وأفيد بأنه بعد تسجيل شكاوى المستهلكين، طلبت الهيئة المنظمة تفسيرا للموقف من شركة أبل، إلا أن الشركة لم ترد.

علاوة على ذلك، اتهمت الإدارة البرازيلية المختصة شركة أبل بالدعاية غير النزيهة، حيث أكدت في مقطع الفيديو الخاص بجهاز "iPhone 11 Pro" بأنه مقاوم للغبار ورذاذ الماء، مظهرة صورة لهاتف ذكي يتدفق الماء من جانبيه.

وجرى في نفس الوقت في مقطع الفيديو الإشهاري الإشارة بحروف صغيرة إلى أن هذه الظاهرة ليست دائمة، وقد تنخفض قابلية اختراق الأداة بمرور الوقت.

واشارت وكالة الأنباء الفدرالية إلى أن ضمان الشركة المصنعة إضافة إلى ما سبق لا يغطي التلف الناجم عن تسرب الرطوبة إلى داخل الجهاز.

ونقلت قناة تلفزيون 360 عن فرناندو كيبز، المدير التنفيذي للهيئة البرازيلية المختصة قوله: "يجب أن تعي أبل أن البرازيل لديها قوانين ومؤسسات قوية لحماية المستهلك. ويجب على الشركة احترام هذه القوانين وهذه المؤسسات".

وأضاف المسؤول البرازيلي أن شركة أبل يمكنها استئناف الغرامة المفروضة عليها في المحكمة، حيث سيتوجب عليها أيضا تفسير تصرفاتها.

يشار إلى أن شركة أبل كانت أعلنت أن العلبة التي تحتوي على جهاز "iPhone 12" لن يكون فيها شاحن وسماعات سلكية بسبب مخاوف بيئية، مضيفة أن مثل هذه الأدوات الناقصة يمكن شراؤها من المتجر في عبوة منفصلة.

وكانت إدارة حماية المستهلك في ساو باولو قد أمرت شركة أبل الأمريكية في 2 ديسمبر 2020 بإعادة أجهزة الشحن إلى عبوات "iPhone" الجديدة، مشيرة إلى أن مصدر الطاقة مكون مهم، وبيع الهواتف الذكية بدونها يعد انتهاكا للقوانين المحلية.

المصدر: iz.ru