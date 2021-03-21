"أرامكو": لدينا خطط طوارئ للتعامل مع أي هجوم ومصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، أن الشركة تملك خطط طوارئ للتعامل مع أي هجوم، مؤكدا أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من هجوم "الحوثيين" عليها.

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وقال أمين الناصر: "متفائلون جدا حيال عام 2021"، موضحا أن "شرق آسيا يشهد تحسنا قويا للطلب".

وأضاف الناصر: "نتطلع إلى عام أفضل كثيرا في 2021"، لافتا إلى أن الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يوميا، بنهاية 2021.

وأشار إلى أن "العمل سيستمر على ضبط المحفظة، ومن المتوقع زيادة الدين في المستقبل"، مشددا على أن "الاستدانة تحت السيطرة، رغم السندات الإذنية لصندوق الاستثمارات العامة"

هذا وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أن "اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستحسن الوضع كثير".

وأردف أمين الناصر: "من المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 أفضل"، مشيرا إلى أن الطلب العالمي 92-93 مليون برميل حاليا.

وأكمل الناصر موضحا: "نلاحظ أن الطلب (على النفط) في الصين اقترب من مستويات ما قبل الجائحة، لكن ليس بعد في أوروبا".

كما ذكر أن "مصفاة جازان تعمل بالفعل".

وكانت شركة النفط الوطنية السعودية قد أعلنت أنها تتوقع خفض الإنفاق الرأسمالي بعدما كشفت أن صافي ربح 2020 تراجع 44.4%.

وقلصت الشركة توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقا، وفقا لإفصاح للبورصة.

كما لفتت "أرامكو" إلى توزيعات نقدية، 75 مليار دولار للعام 2020، مؤكدة أنها تلحظ تحسنا في الطلب على النفط.

المصدر: "رويترز"