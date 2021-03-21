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السعودية.. أرباح "أرامكو" تتراجع بنسبة 44%

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السعودية.. أرباح
Reuters Ahmed Jadallah
منشأة إنتاج حقل الشيبة النفطي التابع لشركة أرامكو السعودية
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كشفت شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو"، أن ربح عام 2020 تراجع بنسبة 44%، متأثرا بانخفاض أسعار الخام والكميات المباعة منه، وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير.

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وجاء ذلك نتيجة ضغوط على الطلب من جراء جائحة كورونا، حيث انخفض صافي الربح إلى 183.76 مليار ريال سعودي (نحو 49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي (عام 2020)، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق (عام 2019)، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشارت الوكالة إلى أن المحللين توقعوا أن يبلغ صافي ربح أرامكو 186.1 مليار ريال سعودي في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على "رفينيتيف أيكون".

المصدر: رويترز

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