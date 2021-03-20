فوز تحالف فرنسي ياباني بعقد مهم في دبي

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم السبت، إن تحالفا فرنسيا يابانيا فاز بعقد قيمته 147 مليون دولار لتشغيل وصيانة مترو دبي وترام دبي.

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ويسري العقد لمدة 15 سنة، وهي 9 سنوات أساسية و6 سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتبارا من سبتمبر 2021.

ويضم التحالف شركة "كيوليس" الفرنسية وشركة "ميتسوبيشي" للصناعات الهندسية الثقيلة وشركة "ميتسوبيشي كوربوريشن".

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في بيان إن ترسية العقد تأتي بعد طرحها مناقصة عامة شاركت فيه عدة شركات عالمية.

المصدر: رويترز