مكتب نتنياهو لـRT: رئيس الحكومة تحدث عن استثمارات إماراتية بقيمة 40 مليار شيكل وليس دولار

أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لـRT حقيقة التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو مؤخرا حول قيمة الاستثمارات الإماراتية المتوقعة في اسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو لمراستنا اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء تحدث عن استثمارات مستقبلية بقيمة 40 مليار شيكل، وليس دولارا كما نقلت بعض وسائل الإعلام المحلية.

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وقال نتنياهو في حديث أدلى به لإذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية: "قبل أربعة أيام تحدثت مع حاكم الإمارات الأمير محمد بن زايد. هو يؤمن بالاقتصاد الإسرائيلي وبالمعجزة الاقتصادية الإسرائيلية".

وأضاف: "ينوي استثمار مليارات الدولارات هنا، والموجة الأولى من الاستثمارات الإماراتية وحدها ستصل قيمتها إلى 40 مليار شيكل".

تأتي هذه التصريحات قبيل الزيارة التي يتوقع أن يقوم بها نتنياهو إلى الإمارات غدا الخميس، وقبل أيام معدودة من الانتخابات التشريعية المقررة في إسرائيل في 23 مارس.

المصدر: RT