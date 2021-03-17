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هل تكون "الرابعة" ثابتة؟ .. الكشف عن موعد جديد لزيارة نتنياهو إلى الإمارات

أخبار العالم

هل تكون
Reuters
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 أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة غدا الخميس في زيارة تستمر لعدة ساعات.

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ووفقا للصحيفة العبرية المقربة من نتنياهو، فقد استأنف مكتب الأخير الاتصالات مع المسؤولين في الإمارات لتنسيق الزيارة، بعدما تم تأجيلها قبل أيام.

وكان نتنياهو تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد يوم الخميس الماضي واتفقا على ترتيب لقاء قريب.

وكان الأردن عرقل الخميس الماضي، رحلة نتنياهو إلى الإمارات بسبب منع إسرائيل ولي العهد الأردني من زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه بحراسة كبيرة، ما تسبب بتوتر جديد بين الجانبين، قبل أن تسمح بالزيارة، إلا أنه كان تم إلغاؤها.

المصدر: يسرائيل هايوم 






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