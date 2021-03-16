"مناجم" المغربية تستحوذ على منجم في السودان

قالت شركة التعدين المغربية "مناجم"، اليوم الثلاثاء، إنها أتمت صفقة مع شركة "وانباو" الصينية للتعدين تستحوذ بموجبها على 65% من مشاريع توسعة منجم ذهب قبقبة السوداني.

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وأوضحت "مناجم" في بيان، أنه من المتوقع أن تصل تكلفة خطط التوسع إلى 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج إلى 200 ألف أونصة.

وأضافت أن الاستحواذ ينسجم مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع في السودان والقارة الإفريقية عموما.

وإلى جانب المغرب والسودان، تعمل الشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والغابون وغينيا كوناكري وساحل العاج ومالي.

المصدر: "رويترز"