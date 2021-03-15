وزير التموين المصري: قرار رفع مخزون البلاد من السلع حمى مصر من أزمة كورونا

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير 1.8 مليار دولار لتنفيذ مشروع رفع مخزون السلع الاستراتيجية.

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وأوضح وزير التموين المصري أن السعة التخزينية للصوامع زادت لأكثر من الضعف، لتبلغ 3.4 مليون طن بدلًا من 1.6 مليون طن، أي أنها زادت من عام 2014 حتى الآن لأكثر من الضعف، وذلك بتوجيهات الرئيس المصري.

وأضاف وزير التموين، خلال افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب، أن رفع السعة التخزينية للحبوب حمى مصر والاقتصاد المصري من أزمة كورونا.

وقال المصيلحي، إن مصر لديها 4.7 شهر خزين من القمم كسلع استراتيجية وسيتم زيادتها، وتم تكوير 34 صومعة، مشيرا إلى رفع كفاءة صوامع شركات المطاحن، وإدخال أحدث التكنولوجيا للحفاظ على الحبوب، بما ساهم فى توفير الفقد والحفاظ على السلع الاستراتيجية.

وتعمل صومعة برقاش بمحافظة الجيزة منذ 3 سنوات في استقبال القمح وتخزينه، على مساحة 8 أفدنة، وبسعة تخزينية 60 ألف طن.

وتتكون صومعة برقاش من 12 خلية، بسعة تخزينية 5 آلاف لكل منها، وبإجمالي سعة تخزين 60 ألف طن لصومعة برقاش.

المصدر: الوطن