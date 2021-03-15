الصحة العالمية تؤكد مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أكدت منظمة الصحة العالمية مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الرابع والعشرين، المزمع من الـ2 وحتى الـ5 من يونيو المقبل.

وأوضحت المنظمة أن هانز كلوج المدير الإقليمي لأوروبا في المنظمة وميليتا فوينوفيتش رئيسة مكتب المنظمة في روسيا، سيحضران المؤتمر على أن يلقي كلوج كلمة.

وقال أنطون كوبياكوف الأمين التنفيذي للجنة المنظمة: "أصبحت الرعاية الصحية جزءا لا يتجزأ وجزءا اجتماعيا منفصلا من أجندة أعمال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. بدءا من عام 2019، قدم المنتدى أحداثا ذات طابع خاص عبر جميع منصات Roscongress. والجدير بالذكر أن عام 2020 لم يكن استثنائيا، إذ شارك خبراء منظمة الصحة العالمية بانتظام في الجلسات عبر الإنترنت التي بدأها المنتدى".

وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن المشاركة المستمرة لقيادة المنظمة، فضلا عن مشاركتها في مثل هذه الأحداث الدولية الكبيرة تشكل فرصة لتقديم خبراتها في مكافحة الوباء وتحليل أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية العالمية".

المصدر: RT