تحديد موعد انعقاد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام في الفترة من 2 إلى 5 يونيو المقبل، وفقا لما أعلنته اليوم الأربعاء الشركة المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي.

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وفي 2020 قررت اللجنة التنظيمية للمنتدى إلغاءه، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في العالم.

ويشارك في المنتدى عادة مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم.

ويمثل المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، وتشمل فعالياته أعمالا مختلفة مثل الطاولة المستديرة وفعاليات ثقافية، كما يعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة.

المصدر: تاس