ارتفاع مؤشر السوق السعودية لمستوى عال لأول مرة منذ 6 سنوات!

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.2%، ليقارب مستوى 9600 نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات، عند 9588 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال، بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

وارتفع، خلال جلسة اليوم الأربعاء، سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 3% عند 99.60 ريال، مسجلا أعلى مستوياته منذ 15 عاما.

وتتداول أسهم "الأهلي التجاري" و"جبل عمر" و"بنك الرياض" و"العربي الوطني" و"مصرف الإنماء" على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و3%.

وصعد سهم "النقل الجماعي" بأكثر من 6%.

المصدر: سبق