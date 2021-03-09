ضمن صفقة ضخمة.. مسؤول مصري يكشف موعد وصول دفعة جديدة من القطارات الروسية

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية المصرية عن قرب وصول دفعة جديدة من القطارات الروسية المتعاقد عليها مع شركة "ترانسماش" الروسية المجرية، لتصنيع وتوريد 1300 عربة قطار عادية ومكيفة.

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وقال المصدر لوسائل إعلام مصرية محلية، إنه من المقرر وصول 13 عربة قطار روسية جديدة خلال منتصف شهر مارس الجاري لدعم أسطول السكة الحديدية المصرية، موضحا أن العربات القادمة "عادية" ذات تهوية ديناميكية، وسيتم الدفع بها على الخطوط الرئيسية والفرعية.

ويأتي التوريد ضمن صفقة تعد الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر.

والجدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة، 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 عربة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

المصدر: RT