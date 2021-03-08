صندوق النقد الدولي: السودان حقق تقدما ملموسا نحو تنفيذ الإصلاحات

قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الاثنين إن مديرته وافقت على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق،‭ ‬والذي يدعم برنامجا وضعته الحكومة.

ووضعت الحكومة السودانية برنامج إصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.

وأضاف البيان: "السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من الديون في نهاية المطاف".

وكان صندوق النقد الدولي أعلن العام الماضي عن استعداده لمساعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وقال صندوق النقد الدولي حينها إن إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو الإعفاء من الديون في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أطلقت في عام 1996.





المصدر: رويترز