وزير الطاقة السعودي: الرياض لا تتعجل إنهاء خفض النفط الطوعي

أفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بأن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا.

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وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء "أوبك+" اليوم الخميس: "لسنا على عجلة من أمرنا... نتوخى الحذر"، مضيفا أن الرياض ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "في الوقت المناسب لنا".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يرى مخاطر من ارتفاع الأسعار في سوق النفط بسبب حقيقة أن معدل عودة إنتاج النفط إلى السوق سيتأخر عن معدل الانتعاش المتوقع، أجاب الأمير "لا، لا أعتقد أن أسعار السوق سترتفع".

كما رد ابن سلمان على انتقادات الهند لأسعار النفط المرتفعة قائلا "كان عليهم استخدام النفط الرخيص الذي اشتروه العام الماضي".

وارتفعت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة اليوم الخميس بفعل أنباء تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية السعودية حتى نهاية أبريل.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين في "أوبك+" أن المجموعة اتفقت على إبقاء مستويات إنتاج النفط كما هي تقريبا في شهر أبريل.

وأضاف المصدران أنه تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادات إنتاجية متواضعة في إطار الاتفاق.

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"