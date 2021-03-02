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"القطرية" للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى موسكو

مال وأعمال

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طائرة ركاب تابعة لشركة "الخطوط الجوية القطرية"
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت "القطرية" في وقت سابق، إلى استئناف رحلاتها إلى موسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيا اعتبارا من الثاني من مارس الجاري، منوهة إلى أن "المسافرين من روسيا سيحظون بالفرصة لزيارة العديد من الوجهات مثل المالديف وزنجبار وسيشل".

وأكدت، على أنها تعتزم توسيع شبكة وجهاتها إلى أكثر من 130 وجهة عالميا.

وتواصل الناقلة القطرية العمل عن كثب مع كافة الجهات المعنية "لتتمكن من المحافظة على ريادتها، وتكون الخيار الأفضل بين شركات الطيران لاستمرار عمل القطاع وعجلة الاقتصاد العالمي".

المصدر: "الشرق القطرية"

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