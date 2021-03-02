الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من 8 أشهر

هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر، اليوم الثلاثاء، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1717.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو الماضي عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في العقود الآجلة 0.4 بالمئة الى 1716.10 دولار للأونصة.

ويتلقى الذهب ضعوطات من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام، الذي بلغته في الأسبوع الماضي، لكنها تظل مرتفعة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 بالمئة إلى 26.15 دولار للأونصة، وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.

وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1174.50 دولار.

المصدر: رويترز