"إم.تي.إن" الجنوب إفريقية تطعن في حكم بحقها في سوريا

قالت مجموعة "إم.تي.إن" الجنوب إفريقية اليوم الجمعة إنها تعتزم الطعن في حكم صدر عن المحكمة الإدارية في دمشق قضى بوضع وحدة المجموعة في سوريا تحت الحراسة القضائية.

وأضافت المجموعة أنها تبحث أيضا اتخاذ خطوات أخرى.

وتابعت أن وزارة الاتصالات السورية والهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد أقامتا دعوى قضائية هذا الشهر، سعيا لاتخاذ إجراءات مؤقتة بحق "إم.تي.إن" سوريا.

و"إم.تي.إن" غروب (Mobile Telephone Network Group)‏ هي شركة اتصالات متعددة الجنسيات تأسست في جنوب إفريقيا عام 1994 وتقدم خدمة الاتصالات الهاتفية والمحمولة في العديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط، بينها سوريا.

وكانت الشركة أعلنت في أغسطس 2020 أنها ستنسحب من منطقة الشرق الأوسط للتركيز على إفريقيا، وقال روب شوتر رئيس المجموعة ومديرها التنفيذي إنه "كخطوة أولى، سنبيع حصتنا البالغة 75 في المئة في إم تي إن سوريا".

المصدر: رويترز