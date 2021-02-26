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كيف سيكون أداء الاقتصاد الصيني في 2021؟

مال وأعمال

كيف سيكون أداء الاقتصاد الصيني في 2021؟
Reuters
صورة تعبيرية
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توقع مسؤول كبير في البنك المركزي الصيني، أن ينمو الاقتصاد الصيني في 2021 بنسبة 8-9 بالمئة في ظل "ظروف اعتيادية"، وبما يزيد عن 15 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام.

وقال ليو شي جين مستشار السياسات لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن هذا سيكون نتيجة مستوى أساس منخفض في 2020، ولن يعني أن الصين عادت إلى فترة "نمو مرتفع".

وأضاف ليو في مؤتمر عبر الإنترنت أنه إذا بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021 نحو خمسة بالمئة، فإن هذه لن تكون نتيجة "سيئة".

وكان الاقتصادي الصيني قد سجل نموا بنسبة 2.3 بالمئة في العام الماضي في ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وتعرض الاقتصاد الصيني مثل غيره من اقتصادات العالم لضربة بسبب أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس المستجد.

المصدر: رويترز

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