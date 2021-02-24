صندوق الاستثمارات السعودي يطلق شركة للسياحة والبنية التحتية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن صندوق الاستثمارات العامة سيطلق شركة جديدة باسم "السودة للتطوير" ومن المتوقع أن تستثمر ثلاثة مليارات دولار في السياحة والبنية التحتية بمنطقة عسير.

وذكرت أنه باستثمار بقيمة 11 مليار ريال، يأتي إطلاق شركة السودة للتطوير تماشيا مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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باستثمار بقيمة 11 مليار ريال، يأتي إطلاق شركة السودة للتطوير تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.#شركة_السودة_للتطوير#واسpic.twitter.com/ElBIYctwHB — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021

وبينت أن "الشركة تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية في منطقة السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، وتطويرها كوجهة جبلية سياحية فاخرة، تقدم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، بهدف استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويا بحلول عام 2030".

وأوضحت أنه "بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، ستعمل الشركة على تطوير 2700 غرفة فندقية، و1300 وحدة سكنية، وتطوير القطاعين السياحي والترفيهي بأكثر من 30 مشروعا نوعيا، وإيجاد 8000 فرصة وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030".

المصدر: "واس"