روسيا تستثمر مليار دولار في سندات وأذون الخزانة الأمريكية

زادت روسيا في ديسمبر الماضي حيازتها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بواقع مليار دولار، علما أن موسكو اتبعت سياسة الابتعاد عن الدولار في السنوات الأخيرة.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية فإن روسيا تمتلك الآن سندات حكومية أمريكية بقيمة 6.011 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و4.8 مليار دولار سندات على المدى القصير.

ومنذ العام 2014 تقوم روسيا بخفض حيازتها من هذه السندات، ففي العام 2018 قلص البنك المركزي الروسي حيازته من السندات الحكومية الأمريكية بنحو النصف مرة واحدة.

وأشار المركزي الروسي حينها إلى أن الأموال تم توجيهها إلى أصول مثل الذهب وعملات كاليورو واليوان.

المصدر: نوفوستي