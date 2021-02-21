 العراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.

وقال في تصريحات صحفية، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه".

وأضاف: "مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم".

المصدر: RT