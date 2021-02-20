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الذهب عند أدنى مستوى في 7 أشهر

مال وأعمال

الذهب عند أدنى مستوى في 7 أشهر
Reuters
صورة تعبيرية
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مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأخرى أغلقت أسعار الذهب، في تعاملات أمس الجمعة، على ارتفاع طفيف، مسجلة أدنى مستوى في 7 أشهر.

وانهت العقود الآجلة للذهب تعاملات أمس عند 1777 دولار للأونصة، بارتفاع طفيف نسبته 0.14% عن سعر التسوية السابقة، فيما بلغت العقود الفورية للذهب 1784 دولارا للأونصة، بزيادة نسبتها 0.48%.

وقال خبراء إن الذهب سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.

المصدر: وكالات

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