رويترز: رأس المال السوقي لـ"بيتكوين" يبلغ تريليون دولار مع صعودها إلى قمة قياسية عند 53750 دولارا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن سعر العملة الرقمية بيتكوين وصل عند 53750 دولارا، وذلك للمرة الأولى في أعلى سعر تسجله على الإطلاق.

وبحسب وكالة رويترز، تلامس عملة بيتكوين ذروة جديدة وتصعد في أحدث تعاملات 3.8% إلى 53570 دولارا.

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ويبلغ رأس المال السوقي لبيتكوين، تريليون دولار بحسب كوينديسك مع صعودها إلى قمة قياسية.

وغذت مكاسب عملة "البيتكوين" مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من "تسلا" و"ماستر كارد" وحتى بنك "بي إن واي ميلون".

ويتجاهل المستثمرون تحذيرات المحللين من أن عملة "البيتكوين" تشكل "عرضا اقتصاديا جانبيا" وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم.

وأمس الخميس، قال إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، التي كانت تغريداته من أسباب تغذية موجة صعود عملة "البيتكوين"، إن امتلاك "البيتكوين" أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي.

كما دافع عن تحرك "تسلا" في الآونة الأخيرة للاستثمار في "البيتكوين"، إذ أدى شراء الشركة ما قيمته 1.5 مليار دولار من "البيتكوين" إلى تأجيج الاهتمام بالعملة الرقمية.

المصدر:رويترز