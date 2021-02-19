"غازبروم" تتحدث عن زيادة كبيرة في الطلب على الغاز في أوروبا

أفادت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" بأن موجة البرد في أوروبا ساهمت في زيادة الطلب على الغاز في الأسواق الأوروبية.

وقال عملاق الغاز الروسي، في تقرير اليوم الجمعة، إن موجة البرد عملت على استنزاف احتياطيات الغاز في أوروبا، حيث تم سحب 55.5 مليار متر مكعب من مرافق التخزين تحت الأرض، وهو ما يزيد بنسبة 27.6% مقارنة بالشتاء الماضي.

وجاء في التقرير: "أدت الجبهة الجليدية التي غطت أوروبا في فبراير (الجاري) إلى استنفاد احتياطيات الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض، وقد انخفض احتياطي الغاز في المنشآت الأوروبية إلى أقل من 40%".

وتعد شركة "غازبروم" مورد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، وتعتبر ألمانيا أبرز سوق للشركة الروسية في أوروبا.

المصدر: "نوفوستي"