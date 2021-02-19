قيمة "البيتكوين" السوقية تقترب من مستوى "خيالي"

بلغت عملة "البيتكوين" مستوى مرتفعا قياسيا جديدا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتتحرك صوب تحقيق قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار رغم تحذيرات المحللين.

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وقفزت قيمة أكثر عملة رقمية رواجا في العالم 2.6 بالمئة مسجلة 52932 دولارا، وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق، بما يضعها على مسار تسجيل قفزة ثمانية بالمئة في أسبوع. وزادت قيمة العملة 60 بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر.

وغذت مكاسب عملة "البيتكوين" مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من "تسلا" و"ماستر كارد" وحتى بنك "بي إن واي ميلون".

ويتجاهل المستثمرون تحذيرات المحللين من أن عملة "البيتكوين" تشكل "عرضا اقتصاديا جانبيا" وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم.

ووفقا لموقع "كوين ماركت كاب"، الذي يتابع بيانات العملات المشفرة، فقد دفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية للعملة إلى 982 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل العملات الرقمية مجتمعة نحو 1.6 تريليون دولار.

وأمس الخميس، قال إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، التي كانت تغريداته من أسباب تغذية موجة صعود عملة "البيتكوين"، إن امتلاك "البيتكوين" أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي.

كما دافع عن تحرك "تسلا" في الآونة الأخيرة للاستثمار في "البيتكوين"، إذ أدى شراء الشركة ما قيمته 1.5 مليار دولار من "البيتكوين" إلى تأجيج الاهتمام بالعملة الرقمية.

المصدر: رويترز