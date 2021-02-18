برميل "برنت" يتخلى عن مكاسبه

محت أسعار النفط اليوم مكاسب سابقة حين بلغ "برنت" مستوى مرتفعا جديدا في 13 شهرا، متخطيا 65 دولارا للبرميل، بعدما شهدت الأسواق حركة شراء واسعة بسبب عاصفة ثلجية بولاية تكساس بأمريكا.

وانخفض خام "برنت" ثلاثة سنتات مسجلا 64.31 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد وصل إلى 65.52 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ 20 يناير 2020.

فيما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي أربعة سنتات إلى 61.10 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد بلغت في وقت سابق 62.26 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020.

واستمرت موجة البرد القارس في ولاية تكساس الأمريكية لليوم السادس، اليوم الخميس، مع معاناة أكبر ولاية أمريكية منتجة للطاقة من تعطل كبير في أنشطة التكرير وإغلاقات لعمليات إنتاج النفط والغاز والتي وصلت آثارها للمكسيك المجاورة.

وتسبب ذلك في توقف نحو أربعة ملايين برميل يوميا من طاقة التكرير، ونحو مليون برميل يوميا من إنتاج النفط.

وقال بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى "إس إي بي" إن "التوقف المؤقت سيساهم في تسريع وتيرة انخفاض مخزونات النفط الأمريكية صوب متوسط الخمس سنوات، بوتيرة أسرع من المتوقع".

كما تلقت الأسعار دعما من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير الجاري، إلى نحو 468 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.4 مليون برميل.

المصدر: رويترز