بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتزامن ذلك مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 10:31 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.10% إلى 3439 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.34% إلى 1467 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بواقع 6 سنتات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.80 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 9 كوبيكات إلى 88.88 روبل.

وسجلت أسعار النفط اليوم مستويات قياسية، حيث ارتفع مزيج "برنت" فوق مستوى 65 دولارا للبرميل.

المصدر: RT