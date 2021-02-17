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روسيا.. إطلاق اسم اللقاح الروسي ضد كورونا على حجر ألماس ضخم

مال وأعمال

روسيا.. إطلاق اسم اللقاح الروسي ضد كورونا على حجر ألماس ضخم
www.alrosa.ru
صورة حجر الألماس
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أطلقت الشركة الروسية لإنتاج الألماس "ألروسا" اسم اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V" على حجر ألماس كبير تم استخراجه في ياقوتيا الروسية.

وقالت الشركة الروسية في بيان اليوم الأربعاء، إنها قررت إطلاق اسم على اللقاح على الألماسة تكريما لهذا اللقاح، الذي يعد أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.

ويبلغ وزن الألماسة 100.53 قيراط، ولها شكل ثماني السطوح، ولدى الحجر الكريم لون أصفر فاتح واضح.

ولقاح "سبوتنيك V" أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

المصدر: نوفوستي

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