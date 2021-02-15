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الجزائر توقف استيراد الديزل والبنزين مع ارتفاع إنتاجهما المحلي

مال وأعمال

الجزائر توقف استيراد الديزل والبنزين مع ارتفاع إنتاجهما المحلي
Reuters RAMZI BOUDINA
شركة سونطراك الجزائرية
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أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز وقف واردات البنزين والديزل في 2020 مع ارتفاع مجمل المنتجات المكررة في البلاد بنسبة 7.4 في المئة عن العام السابق.

وأضافت الشركة أنها أوقفت مشتريات الديزل من الخارج في مارس الماضي ومشتريات البنزين في أغسطس الماضي أيضا.

وقالت إن مصافي التكرير الخمس في البلاد قامت بمعالجة 29.1 مليون طن من النفط العام الماضي، ارتفاعا من 27.2 مليون طن في 2019.

المصدر: "رويترز" 

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