الاقتصاد التونسي ينكمش 8.8% في عام 2020

أظهرت بيانات رسمية من المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن اقتصاد تونس انكمش 8.8 بالمئة في 2020.

وسجل الاقتصاد التونسي نموا بلغ واحدا بالمئة في عام 2019.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد توقع في أواخر العام الماضي تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بين 7 و8 بالمئة خلال العام 2020، بعد تسجيلها انكماشا بـ 2 بالمئة في الربع الأول و20 بالمئة خلال الربع الثاني 2020.

وأرجع العباسي الانكماش الذي يمر به الاقتصاد المحلي، إلى تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والوضعية الاقتصادية التي كانت سيئة قبل الجائحة.

وأبرز القطاعات المتضررة من الجائحة هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعيش وضعية صعبة، كما كان لتبعات الفيروس انعكاس سلبي على القطاع السياحي، وفاقم نسبة البطالة.

المصدر: وكالات