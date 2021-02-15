البلاتين عند ذروة أكثر من 6 سنوات

واصلت أسعار البلاتين الارتفاع، اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات بفضل تعزز توقعات المستثمرين في أن يدعم تعافي الاقتصاد الطلب على المعدن المستخدم في صناعة السيارات.

وبحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينيتش، ارتفع البلاتين، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015 مسجلا 1285.17 دولار للأونصة، بارتفاع نسبته 2.1 بالمئة.

أما الذهب فقد تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1820.16 دولار للأونصة، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار للأونصة.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي السوق لدى "سي إم سي ماركتس" إن "وضع الذهب كملاذ آمن لا يحمل نفس القدر من البريق كما كان يوما، بينما يحدونا الكثير من التفاؤل حيال النمو الاقتصادي".

المصدر: رويترز