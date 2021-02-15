رئيس البرلمان الكوري يطلب من الملك البحريني دعم شركات كورية لمشاركتها في مشاريع بنية تحتية

بحث رئيس البرلمان الكوري الجنوبي بارك بيونغ سوك أمس الأحد مع الملك البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة العلاقات الثنائية، وخاصة نشاط الشركات الكورية في البحرين.

وعبر بارك أثناء الاجتماع عن أمله في أن تشارك شركات كورية جنوبية في ثلاثة مشاريع رئيسية فيما يتعلق بالبنية التحتية في البحرين.

ومن المعروف أن البحرين تسعى لتنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية مثل إنشاء جسر ثان بين البحرين والمملكة العربية السعودية وإنشاء شبكة للقطارات الخفيفة وبناء محطة طاقة للبتروكيميائيات.

وقال الملك حمد إن المنامة لها العديد من البنى التحتية التي أنشأتها الشركات الكورية الجنوبية، وما زالت تستخدم كأنها جديدة.

وأضاف فيما يتعلق بالجسر الثاني بين البحرين والسعودية، فإنه يتطلع إلى مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في هذا المشروع، ولكن التنسيق مع السعودية في هذا الأمر ضروري.

واتفق بارك وحمد في الرأي على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين في صناعة الدفاع.

وذكر بارك أن كوريا الجنوبية تمتلك تكنولوجيا ممتازة في مجال الدفاع، وردا على ذلك أفاد حمد بأن هناك منافسة من العديد من الدول في مجال الدفاع، غير أن كوريا الجنوبية تتمتع دائما بقدرة تنافسية عالية.

وكانت الاستجابة لفيروس كورونا المستجد ضمن جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع.

وقال بارك إنه من أجل مكافحة كوفيد-19، تطبق كوريا الجنوبية نظام "3T" ما يعني - التشخيص (Test) والتحقيق الوبائي والتتبع (Trace) والعزل والعلاج (Treat) باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقال الملك حمد إن كمامة الوجه التي أرتديها، مصنوعة في كوريا الجنوبية، وأحب الدراما الكورية وخاصة الدراما التاريخية.

المصدر: يونهاب