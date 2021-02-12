روسيا توسع قائمة عقوباتها ضد الشركات الأوكرانية

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أعلنت الحكومة الروسية عن توسيع قائمة الشركات الأوكرانية المشمولة بالعقوبات الجوابية الروسية، فيما تخضع 83 شركة أوكرانية لعقوبات موسكو.

في نهاية 2020، وافق مجلس الوزراء الروسي على قائمة تضم 849 شخصية أوكرانية شملتها العقوبات الروسية.

ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في يناير الماضي "عقوبات شملت عددا من الأفراد والكيانات الروسية".

وكلف زيلينسكي الحكومة وجهاز الأمن والبنك المركزي بضمان تطبيق العقوبات ومتابعة مدى فاعليتها، كما كلف وزارة الخارجية بأن تبلغ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهذا القرار.

المصدر: RT