روسيا أكبر منتج له.. البالاديوم عند أعلى مستوى منذ 2015

ارتفع سعر أونصة معدن البالاديوم، اليوم الأربعاء، بنحو 4%، وسجل المعدن النفيس بفضل ذلك مستويات قياسية لم يشدها منذ عدة سنوات.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد جرى تداول أونصة معدن البالاديوم، بحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، عند 1223 دولار للأونصة، بزيادة نسبتها 3.53% عن سعر التسوية السابق.

وسجل المعدن النفيس بفضل ذلك أعلى مستوياته منذ فبراير 2015، ويقول محللون إن تعافي الاقتصاد العالمي، ومسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم الطاقة الخضراء، قد يدفعان سوق البالاديوم لتسجيل عجز هذا العام.

ويعد استخدام البالاديوم أساسيا في العديد من الصناعات، إذ يمكن استخدامه في صناعة الإلكترونيات، كما يستخدم في طب الأسنان وفي الطب عموما.

كما يمكن استخدام البالاديوم أيضا في معالجة المياه الجوفية، تنقية الهيدروجين، وصناعة المجوهرات، بالإضافة إلى استخدامه بشكل كبير في صناعة المحولات المحفزة.

وتعد روسيا أكبر منتج في العالم لهذا المعدن، وتعتبر الشركة الروسية "نوريلسك نيكل" أكبر منتج للبلاديوم في العالم، إذ تنتج 39% من حجم الإنتاج العالمي منه.

المصدر: وكالات