مصر تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من بيع سندات على 3 شرائح

أفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع سندات حكومية مصرية على 3 شرائح، بأن البلاد تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية، بينما تلقت طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 4.125% و4.25% لشريحة مدتها 5 سنوات ونحو 6.125% لسندات لأجل 10 سنوات وحوالي 7.75% لسندات لأجل 40 عاما.

وكانت مصر قد أعطت سعرا استرشاديا أوليا للسندات التي أجلها 5 سنوات عند 4.25% إلى 4.375%، وللسندات لأجل 10 سنوات حوالي 6.25% ولأجل 40 عاما نحو 7.875%.

يتولى ترتيب الصفقة التي من المتوقع إغلاقها في وقت لاحق من اليوم "سيتي" و"بنك أبوظبي الأول" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" وإتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد".

المصدر: "رويترز"