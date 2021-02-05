مذكرة: مصرف UBS يعين مصرفيا من HSBC رئيسا لإدارة الثروة في قطر

أفادت مذكرة داخلية بأن مصرف UBS عين المصرفي الكبير في HSBC طارق عيدو رئيسا لإدارة الثروة في قطر، إذ يستعد أكبر مدير للثروة في العالم لفتح مكتب لإدارة الثروة في الدوحة.

وقالت المذكرة إنه من المقرر أن يبدأ عيدو العمل في الأول من مارس المقبل، وسيعمل مباشرة تحت إدارة علي جنودي رئيس إدارة الثروة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى UBS وأكد متحدث باسم UBS المذكرة.

وبحسب المذكرة، التحق عيدو بـ HSBC في يناير 2011 وهو حاليا مدير الأسواق لقطر والكويت ولبنان. وعمل سابقا في بنك قطر الدولي مديرا للخدمات المصرفية الخاصة.

وقالت مذكرة UBS إن "خططنا لتوسيع نشاطنا في الشرق الأوسط مؤشر على التزامنا تجاه هذه المنطقة الهامة، حيث لـ UBS تواجد منذ أكثر من 50 عاما".

وتأتي الخطوة بعد توقيع UBS مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر في نوفمبر لفتح مكتب لإدارة الثروة بالدوحة خلال النصف الأول من 2021.

تجدر الإشارة إلى أن UBS له تواجد بالفعل في الإمارات والسعودية والبحرين وقطر.

المصدر: رويترز