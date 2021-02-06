مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" يسجلان أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل نوفمبر

واصلت الأسهم الأمريكية موجة صعودها الأخيرة، حيث سجل المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" أكبر مكاسبهما الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ الانتخابات الأمريكية في أوائل نوفمبر.

وارتفع المؤشران بدعم من تفاؤل حيال الأرباح ومحادثات التحفيز وإحراز تقدم على صعيد توزيع اللقاحات.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 92.38 نقطة، بما يعادل 0.3%، إلى 31148.24 نقطة، وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على ارتفاع 15.09 نقطة، أو 0.39%، إلى 3886.83 نقطة، وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 78.55 نقطة، أو 0.57%، إلى 13856.30 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، حقق "ستاندرد آند بورز 500" ربحا بـ 4.65%، وارتفع "ناسداك" 6.01%، وتقدم "داو جونز" 3.89%.

المصدر: رويترز