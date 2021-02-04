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عملة رقمية جديدة تقفز بعد تغريدة لماسك

مال وأعمال

عملة رقمية جديدة تقفز بعد تغريدة لماسك
Reuters
صورة من الأرشيف - رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك
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قفزت العملة الرقمية Dogecoin اليوم الخميس، بعدما نشر رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، تغريدة عنها. وقبل فترة كانت عملة "البيتكوين" قد شهدت ارتفاعا ملحوظا لنفس السبب.

ونشر رجل الأعمال الأمريكي صورة لصاروخ الفضاء Falcon 9 وارفق الصورة بتعليق Doge، كما قام ماسك بحذف كلمة Bitcoin من بيانات حسابه في "تويتر" والذي قام بوضعها قبل أيام.

وعقب ذلك وخلال 15 دقيقة فقط سجلت عملة Dogecoin ارتفاعا نسبته 19% ولم تكتف العملة عند هذا المستوى، إذ بلغ الصعود بحلول الساعة 11:39 بتوقيت موسكو، نسبة 63%.

المصدر: نوفوستي

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