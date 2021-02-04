 
مباشر

الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين

مال وأعمال

الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppd6

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل اليورو والين، اليوم الخميس، إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي قبل نشر بيانات مهمة عن سوق الوظائف.

وتحسنت المعنويات تجاه الدولار في الآونة الأخيرة، إذ أدى إحراز التقدم في التطعيمات ضد فيروس كورونا وتحركات للرئيس الأمريكي جو بايدن لتمرير المزيد من التحفيز المالي، وبيانات اقتصادية أفضل، إلى إجبار بعض المستثمرين المراهنين على هبوط العملة الأمريكية للتخلي عن مراكزهم المدينة.

ويواجه الدولار اختبارا آخر يوم الجمعة مع نشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، مما سيساعد في تأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم تخطى تراجعا في النمو قرب نهاية العام الماضي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من العملات، 0.2 بالمئة إلى 91.269 نقطة، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر الماضي.

ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2015 دولار، قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع. وسجل الدولار 105.13 ين، قرب أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وتراجع الإسترليني إلى 1.3601 دولار، بعد أن هبط 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة. 

ومن المتوقع أن تظهر البيانات المقرر نشرها الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة في يناير الماضي، ما سيمثل تعافيا طفيفا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا