مصادر تكشف عن خطط لصندوق الثروة السعودي

قالت مصادر إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يجمع 10 مليارات دولار من خلال قرض متجدد، وهو ما يزيد عما كان يستهدفه في البداية، إذ يسعى لتدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.

والصندوق هو محرك خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي في السعودية، ويدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار، وقد زاد مدى قدراته عن طريق عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة.

وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن الصندوق يجمع القرض الجديد من أجل الأغراض العامة له.

ويجري الصندوق محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل قرض، وهو ثالث دين من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بسبعة مليارات دولار.

وقال أحد المصادر إن الصندوق قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار من خلال القرض المتجدد لأجل عام، والذي تقول المصادر إن البنوك يمكن أن تجدده أربع مرات.

وسيرفع ذلك إجمالي ما جمعه من الديون المصرفية حتى الآن إلى أكثر من 30 مليار دولار، وذلك بعد قرضين بقيمة 11 مليار دولار وعشرة مليارات دولار جمعهما في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن القرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وتسديده وسحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: رويترز