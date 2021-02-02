الجزائر تتسلم قريبا سفينة كبيرة للنقل المدني

ترسل الجزائر الأربعاء طاقما من 50 شخصا إلى الصين لتسلم باخرة مدنية جديدة اقتنتها بمقتضى عقد بقيمة 175 مليون دولار وقع سنة 2018، وسوف ترسو السفينة الجديدة في الجزائر قريبا.

السفينة، مجهزة بمختلف الخدمات والتجهيزات العصرية الضرورية لراحة المسافرين، ويقدر طولها بنحو 200 متر وعرضها بـ 30 مترا وتتسع لـ 1800 مسافر و600 مركبة، وتأتي لتعزز الأسطول البحري المدني الجزائري لنقل المسافرين الذي من بين قطعه الهامة باخرتا "طارق بن زياد" و"الطاسيلي".

إقرأ المزيد

بعد 3 سنوات من التفاوض بين الجزائر وبكين، تم التعاقد بشأن السفينة الجديدة في العاصمة الجزائرية في 11 مارس 2018 بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسفرين الجزائرية ومجمع صناعي صيني يتشكل من الشركتين "شانتيي غانغزهو شيبيارد إنترناشونال" و"تشاينا شيب بيلدينغ تريدينغ كومباني".

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية/صحيفة "النهار" الجزائرية