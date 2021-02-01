السودان يوقع اتفاقا مع "يونيدو" لإنشاء صندوق بـ 300 مليون دولار لصغار المستثمرين

أفادت وزارة المالية السودانية، الاثنين، بأن السودان وقع اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لإنشاء صندوق سيادي لحماية صغار المستثمرين، حجمه 300 مليون دولار.

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وشهدت العاصمة السودانية احتجاجات واسعة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسة، بسبب الأوضاع المعيشية.

وتفاقم الوضع الاقتصادي في السودان خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وشح الخبز وغاز الطبخ والوقود، حيث لا توجد بوادر لحل هذه الأزمات في وقت قريب.

وقامت الحكومة الانتقالية قبل ذلك برفع الدعم الحكومي بصورة كاملة عن الوقود، وبصورة جزئية عن دقيق الخبز والكهرباء، وتسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم الذي وصل في ديسمبر 2020 لأكثر من 269%.

وفاقم من تردي الأوضاع الاقتصادية انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد لـ 310 جنيهات سودانية.

المصدر: "رويترز" + RT + سودان تربيون